Ragusa-Catania, siamo nelle mani di Toninelli

Roma - “Ho appena ricevuto personali rassicurazioni da parte del ministro delle infrastrutture e trasporti che il progetto di raddoppio della Ragusa Catania sta andando avanti e che il comitato pre-Cipe oggi e il tavolo interministeriale dei prossimi giorni, servirà a superare le criticità tecniche che sino ad oggi hanno rallentato la realizzazione dell’opera. Il ministro ci darà ulteriori dettagli tra pochi giorni proprio in Sicilia”.

A darne notizia è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars Stefania Campo, a margine dell’incontro in forma privata, con il ministro ai trasporti e infrastrutture Danilo Toninelli a Roma sul progetto di realizzazione della strada a doppia carreggiata Ragusa - Catania.

“In fase di pre-Cipe - spiega Campo - il Ministero dell’economia e Finanze, ha giustamente sollevato la necessità di un’attenta revisione del piano economico e finanziario dell’opera. Un rilievo che non rappresenta uno stop ma un passaggio necessario di approfondimento e concertazione. Il prossimo 4 aprile infatti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica avrà come oggetto della seduta proprio questa importante infrastruttura strategica, sulla quale peraltro, il governo nazionale sta mostrando molta attenzione. Intanto il 25 marzo, il ministro Toninelli, sarà in Sicilia orientale anche per darci ulteriori dettagli sulla vicenda” - conclude Campo.