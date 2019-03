Smaltimento rifiuti speciali, la risposta in Sicilia è Edodep

Modica - Ecodep srl rappresenta da oltre 25 anni un’azienda di riferimento nella gestione dei rifiuti speciali.

L’azienda, da sempre al servizio dell’ambiente, si occupa di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: smaltimento rifiuti liquidi, smaltimento fanghi, rifiuti solidi, smaltimento gas, rimozione amianto e bonifiche ambientali, trattamento oli esausti, intermediazione di rifiuti, bonifica post incendio.

I Punti di forza di Ecodep

Ecodep, attraverso il proprio impianto di depurazione di tipo chimico-fisico-biologico, bonifica le aree destinate al deposito e allo stoccaggio dei rifiuti speciali; è in grado di offrire servizi a supporto di industrie, aziende, privati e in generale di tutti coloro la cui attività produttiva genera rifiuti speciali anche pericolosi o contaminati da sostanze pericolose. L’azienda dispone di un parco mezzi all’avanguardia, autorizzato per il trasporto di merci in regime ADR.

Professionalità al servizio dell’ambiente

Ecodep è azienda autorizzata e certificata e garantisce il rispetto di tutte le disposizioni ambientali (caratterizzazione dei rifiuti, corretta classificazione, corretto imballaggio, trasporto in regime ADR).

Ecodep è certificata ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 e ISCC EU. Siamo autorizzati ad eseguire le operazioni di gestione dei rifiuti:

- Riciclo / Recupero di sostanze organiche R3

- Riciclo recupero di metalli e composti metallici R4

- Scambio di rifiuti – R12

- Messa in riserva di rifiuti – R13

- Ricondizionamento preliminare di rifiuti – D14

- Raggruppamento preliminare dei rifiuti D13

- Deposito preliminare – D15

- Trattamento biologico dei rifiuti liquidi – D8

- Trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi – D9

Siamo iscritti all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie:

- Raccolta e trasporto dei rifiuti – Cat. 1

- Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – Cat. 4

- Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi – Cat. 5

- Intermediazione e commercio di rifiuti – Cat. 8

- Bonifica di siti – Cat.9

- Attività di bonifica di beni contenenti amianto in matrice compatta – Cat. 10A

- Attività di bonifica di beni contenenti amianto friabile – Cat. 10B

Contatti

ECODEP SRL

Viale dello Sviluppo, 11, 97015 Modica (Rg) Tel. +39 0932 777520

Fax: +39 0932 777136

Email: info@ecodep.it

www.ecodep.it