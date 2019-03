A Ragusa si parla di etica

Ragusa - Sono aperte le iscrizioni a “Civica-mente”, ovvero i percorsi di formazione politica e sociale, promossi dalla Diocesi di Ragusa attraverso l’Ufficio per la Pastorale sociale e il Lavoro, la Caritas e l’Ufficio per la cultura. Per informazioni si può utilizzare l’indirizzo email problemisociali@diocesidiragusa.it.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio sono in programma tre appuntamenti speciali, propedeutici al percorso vero e proprio che partirà il prossimo ottobre. Il primo di questo ciclo di tre incontri è previsto per venerdì 29 marzo, alle 18.30, a Ragusa, a Palazzo Garofalo. Rocco D’Ambrosio, docente di etica politica alla Pontifica Università Gregoriana, si soffermerà sul tema “La corruzione: una sfida etica”. Altri due incontri sono in programma l’11 maggio (“Mafia e amministrazioni locali” con le relazioni del professore Francesco Raniolo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, e del professore Ercole Giap Parini, docente di Sociologia Università della Calabria) e il 24 maggio con un laboratorio di approfondimento sul tema “Partecipazione e comunicazione responsabili in politica”.

Entro il 20 maggio, e durante questi tre incontri, si potranno perfezionale le iscrizioni a “Civicamente. «Desideriamo – spiega Renato Meli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il Lavoro – mettere questo strumento a disposizione di tutti per contribuire alla costruzione della casa comune. I percorsi, dal nome “Civicamente”, intendono promuovere la cittadinanza attiva e sono intesi come momenti di formazione e di confronto sui valori fondamentali della vita pubblica, ispirandosi ai principi del cristianesimo e all’insegnamento sociale della Chiesa, primi fra tutti la solidarietà, l’onestà, la legalità. L’obiettivo è creare in chi ha a cuore il bene pubblico e i valori democratici la consapevolezza di una formazione che sia propedeutica ad un impegno concreto e sia di sostegno e arricchimento in chi opera come membro della comunità sociale e politica». propedeutica ad un impegno concreto, arricchendo anche chi opera come membro della comunità sociale e politica».