Silvia Salemi mangia e si diverte al Cooking Fest di Catania

Catania - Pasta alla Norma e cous cous al nero di seppia, nel piatto un classico della cucina della Sicilia orientale e uno della parte occidentale dell’Isola per non deludere nessuno. Silvia Salemi, ospite del Cooking Fest a Catania non ha resistito alle specialità preparate dai cuochi provenienti da tutt’Italia nella tre giorni che ha trasformato Catania nella capitale del gusto per il congresso nazionale della federazione italiana cuochi, il Cooking Fest e Cibo Nostrum a Villa Bellini, tre appuntamenti in uno che hanno portato nella citta dell’Elefante un migliaio di berrette bianche.

La cantante ha preannunciato una sua prossima serie di concerti assieme a Marcella Bella, sua coach nell’edizione 2019 di “Ora o mai più” in cui Silvia Salemi ha raccolto grandi consensi.