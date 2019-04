PALERMO, 1 APR A circa due anni dalla sua nascita, il blog letterario "Fimmina che legge" di Margherita Ingoglia, giornalista e blogger siciliana, cambia look grazie all'opera della celebre illustratrice catanese Chiara Nott. Lo spazio virtuale dedicato ai libri e alla lettura Fimmina che legge omaggiato dal tocco dell'artista diventa ancora più made in Sicily. Chiara Nott è già nota nel mondo dell'editoria siciliana per aver realizzato diverse opere e aver pubblicato insieme con lo scrittore Rosario Battiato il libro Creature fantastiche di Sicilia edito Il Palindromo, di cui ha curato tutte le illustrazioni. Il blog letterario si occupa principalmente di recensioni e interviste agli autori. L'idea dello spazio virtuale dedicato ai libri nasce circa due anni fa, mese più mese meno, con l'obiettivo di avvicinare gli utenti alla cultura e alla lettura. Una sfida che, in un Paese dove i lettori diminuiscono e gli italiani leggono sempre meno, prova a vincere. (ANSA).