Apre a Ragusa Ibla il boutique hotel a.d.1768. FOTO

Ragusa - Ha aperto a Ragusa Ibla la raffinata dimora “a.d.1768”, direttamente affacciata sulla scenografica prospettiva della Piazza del Duomo, nella città vecchia, una delle icone architettoniche del Val di Noto.

Ragusa Ibla è la sintesi della storia di Sicilia: porta aperta sul Mediterraneo, crocevia di popoli e culture, quest’elegante provincia custodisce gelosamente i tesori lasciati in eredità da secoli di storia, arte e poesia che, inevitabilmente, ne hanno forgiato la fisionomia. Più “riservata” della vicina Noto, Ragusa Ibla è un gioiello di rara bellezza, in uno dei territori più amati dal grande turismo di qualità.

La dimora “a.d.1768” – ricavata all’interno di un elegante palazzo patrizio del 1700 - esprime un moderno concetto di raffinata hotellerie, che ridefinisce l’idea di ospitalità siciliana contemporanea, in cui la storia ed il gusto contemporaneo degli interni convivono in un coinvolgente equilibrio.

Nel cuore del palazzo rivivono così - con rinnovato e moderno spirito - le atmosfere ovattate delle antiche case patrizie, offrendo ai sofisticati viaggiatori contemporanei un’esperienza assolutamente unica nel suo genere.

Con 10 camere, di cui 3 suites, “a.d.1768” offre una formula di moderna ed esclusiva ospitalità che permette agli ospiti di costruire il proprio soggiorno “su misura” nel cuore della Sicilia barocca, alla scoperta di una città-gioiello con le sue tortuose e scenografiche viste, di un territorio straordinario e delle sue ricchezze naturalistiche, artistiche nonché dell’infinito patrimonio eno-gastronomico che il Sud Est dell’isola offre.

Ma, soprattutto, alla scoperta del lusso di un tempo lento, che scorra con pienezza.

IL PALAZZO

Il Palazzo che oggi ospita “a.d.1768” rinasce, come gran parte della città Iblea, dopo il sisma che ne stravolse il centro storico nel 1693 dando così vita ad una straordinaria ricostruzione architettonica - in puro stile barocco - di uno dei nuclei urbani più affascinanti del mondo.

L’elegante facciata della dimora, rivolta sulla Piazza del Duomo, il suo cortile interno con la scenografica scalinata “a tenaglia” in pietra pece e le ringhiere in stile neoclassico, il grande portale ad arco con lo stemma della famiglia che diede vita al Palazzo, le antiche scuderie, le tracce e le testimonianze di un affascinante e ricco passato, accolgono ed avvolgono l’ospite proiettandolo in una dimensione assolutamente unica.

Gli interni del palazzo sono oggi frutto di un meticoloso recupero, che ha riportato alla luce un nobile passato fatto di affreschi, fregi, eleganti dettagli architettonici, pavimenti restaurati da abilissimi artigiani, che oggi rivivono in piena simbiosi con i tocchi contemporanei degli arredi e degli spazi comuni, in un elegante e vibrante equilibrio.

CAMERE e SUITES

Le Camere e le Suites – ognuna diversa dall’altra - sono ricavate dai signorili ambienti del piano nobile e del secondo piano del Palazzo ed ognuna di esse esprime una propria personalità e decoro, creando così giochi di spazi mai uguali tra loro e di fini contrasti tra l’antico ed il contemporaneo.

Affreschi che giocano con i pezzi di arredo e lampade di design, tinte “vintage” che si fondono con i pezzi d’arte presenti nelle Camere e nelle Suites, tutto concorre a ricreare - in “a.d.1768” - la moderna memoria di una nuova esperienza di ospitalità.

LA CARRETTERIA

Le antiche ed imponenti volte delle scuderie e della rimessa delle carrozze – La Carretteria - ospitano oggi gli spazi comuni della dimora. Spazi di convivialità, nel più tipico spirito siciliano. Spazi che diventano luogo di colazione per gli ospiti al mattino e si trasformano, nel corso della giornata, per offrire sempre un momento di relax e di condivisione conviviale.

PREZZI

I Prezzi delle camere, ognuna con caratteristiche di spazi e dimensioni uniche e diverse, partono da ca. € 300 (IVA inclusa) fino a € 650 (IVA inclusa).

Le foto sono di Gianfranco Guccione