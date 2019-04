Il teologo Colzani e l'imam capo di Sicilia a confronto a Ragusa

Ragusa - Cristiani e musulmani insieme a Ragusa nell’ottavo centenario dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano d’Egitto. Si intitola “Il cerchio della fraternità” l’iniziativa della Cattedra di Dialogo tra le culture della Diocesi di Ragusa che si tiene martedì 9 aprile, nel salone della chiesa di San Giuliano Eymard a Ragusa, con inizio alle 19. Ad animare il confronto saranno due personaggi di grande rilievo: il teologo di fama internazionale don Gianni Colzani, docente emerito dell’Università Urbaniana di Roma, e l’imam di Agrigento, Abd al Hady Dispoto, responsabile della Comunità Religiosa Islamica italiana in Sicilia. Introdurrà i lavori don Salvatore Converso, vice direttore della Cattedra. Moderatrice sarà Mariagrazia Licitra, docente della Scuola teologica di base di Ragusa. Saranno presenti imam e rappresentanti delle comunità islamiche del territorio ibleo, tra cui Comiso, Modica e Scicli.

«La tavola rotonda – spiegano gli organizzatori – non intende mirare ad un confronto di carattere teologico su contenuti specifici della propria fede, quanto assurgere a “simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano”. Cristiani e musulmani condivideranno un momento di fratellanza, riflettendo insieme sugli impegni da assumere nel mondo a fronte delle difficili sfide in atto e di quelle che ancora ci attendono. Non mancheranno i riferimenti alle tappe di questo impegnativo quanto suggestivo dialogo tra credenti, prima che tra religioni, come il documento “Nostra Aetate” del Vaticano II, il discorso di Ratisbona di papa Ratzinger e la successiva risposta costituita dalla Lettera dei 138 saggi musulmani “Una parola comune”,sino ai recenti viaggi di Papa Francesco che, nel giro di un mese, ha firmato uno storico documento ad Abu Dhabi in Arabia Saudita con il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, e incontrato a Rabat in Marocco il Re Mohammed VI».

La Cattedra del dialogo tra le Culture, che ha promosso l’evento in collaborazione con l’Ufficio per la cultura e la Scuola teologica di base della Diocesi di Ragusa, estende l’invito a partecipare a quanti condividono il comune impegno della costruzione di «una pace universale di cui godano tutti gli uomini in questa vita».