McNulty conquista il Giro di Sicilia: la tappa finale la vince Martin

Giardini Naxos - Il Giro di Sicilia va a Brandon McNulty. L'americano della Rally Uhc conquista l'edizione della rinascita (prima volta per uno statunitense), sfruttando al meglio la vittoria ottenuta nella tappa di ieri mantenendo il vantaggio in questa fase finale, non soffrendo particolarmente gli attacchi dei rivali.

La quarta e ultima tappa del Giro è andata al francese Guillaume Martin, che ha piazzatto l’attacco decisivo a un chilometro e mezzo dal traguardo. Al secondo posto Fausto Masnada, a 10”, poi il colombiano Dayer Quintana, a 13”.