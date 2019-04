Mario Tozzi: dopo l'Aquila, la paura del Big One in Sicilia

Per chi se lo è perso un interessante estratto della puntata di Sapiens in onda su Rai Tre dove sono stati affrontati i temi relativi ai terremoti in occasione del decennale del sisma de L'Aquila. E gran parte della puntata è stata dedicata alla Sicilia, un territorio ad alto rischio sismico con l'incubo del cosidetto Big One e cioè il terremoto devastante che potrebbe colpire l'area orientale della nostra regione esattamente come quello del 1693.