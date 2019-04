Sembra tennis, ma non è tennis, è il Padel, a Ragusa

Ragusa - Da quasi un anno è arrivato il padel a Ragusa: su iniziativa dei fratelli Antonio e Luigi Rizzo, nei campi di Via Germania, presso il Centro Sportivo “Vitality” sono attivi 2 campi di padel, sport in grandissima ascesa che sta attirando l’attenzione di migliaia di sportivi in Italia e che vede di continuo la creazione di nuovi campi, in tutto il territorio nazionale, ovviamente Sicilia compresa dove già tra Palermo e Catania sono attivi una ventina di impianti. Anche a Ragusa l’interesse degli sportivi per il padel non è mancato e sono già tanti gli appassionati che lo praticano: il padel è uno sport simile al tennis ma con delle peculiarità che lo rendono unico, è uno sport molto dinamico, estremamente divertente ma soprattutto uno sport in cui si arriva a potersi divertire dopo pochissime sedute, perché facile.

E’ stata ottenuta l’affiliazione ufficiale alla Federazione Italiana Tennis della società, la TT Mazzarelli Ragusa già attiva da tempo nel tennis tavolo e all’interno della quale è stato inserito il padel, l’omologazione alle competizioni dei 2 campi e si è partiti con l’allestimento della squadra che parteciperà nei prossimi mesi al campionato regionale di serie D, prima ed unica squadra della provincia. Ovviamente ci si è rivolti al bacino dei tennisti, che hanno una nettissima e spiccata predisposizione per il padel, e si è quindi messa su una formazione giovane, protesa al futuro e che crediamo possa discretamente figurare nel suo primo campionato. Capitano non giocatore sarà Antonio Rizzo, con i dirigenti Alessandro Tumino, Marco Biazzo, Corrado Accardi ed Emanuele Occhipinti e questi saranno i giocatori: Emanuele Chessari, Andrea Licitra, Giorgio Licitra, Matteo Cilia, Alberto Schembari, Fabio Tummino, Marcelo Mittelman, Gaetano La Spina e per le donne Chiara Caracciolo e Giulia Cicciarella.

Gli incontri consisteranno in 4 doppi maschili e 1 doppio femminile.