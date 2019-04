I collaboratori de la Sicilia da mesi non vengono pagati

Ragusa - Gli iscritti della sezione di Ragusa riuniti ieri in assemblea, dopo la relazione del segretario provinciale Gianni Molè sulla situazione sindacale in Sicilia e in provincia e in particolare sulla questione del contratto per il costituendo ufficio stampa della presidenza della Regione siciliana, ha approvato a maggioranza una mozione che impegna la segreteria provinciale “a far valere nelle sedi sindacali opportune l’opzione dell’applicazione del contratto di lavoro giornalistico nell’ufficio stampa della Regione siciliana e degli enti locali senza arretrare rispetto al contratto collettivo del 2007 e invita il segretario regionale dell’Associazione siciliana della Stampa a non firmare il contratto dei dipendenti regionali e ad impugnarlo in sede giudiziaria”.

L’assemblea degli iscritti poi ha eletto la collega Lucia Fava a far parte della Commissione Lavoro Autonomo mentre le colleghe hanno rinunciato a far parte della Commissione Pari Opportunità ritenendola infruttuosa e senza alcuna utilità nella battaglia per la difesa di genere.

Gli iscritti hanno affrontato anche la questione relativa ai collaboratori del quotidiano ‘La Sicilia’ che vantano crediti da più di un anno. “L’assemblea ha preso atto della gravissima situazione dei collaboratori del quotidiano ‘La Sicilia” che da tempo non percepiscono le retribuzioni mensili e fa propria la preoccupazione dei collaboratori, stigmatizza la totale indifferenza degli amministratori pro-tempore che disattendono puntualmente gli impegni assunti e si impegna a sostenere qualsiasi iniziativa utile a far valere i crediti maturati dai collaboratori del quotidiano”.