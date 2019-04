Paternò - Salvini arrusta e mancia. Arrosti e mangia salsiccia, pancetta e carne allo spiedo. Il Ministro del Barbecue ha proseguito oggi il suo tour in Sicilia, all'insegna dell'arrosto fuoriporta.

In fondo la sua sintonia è con la pancia del Paese. Ma non la pancia metaforica. Quella reale. Il titolare del Viminale, ospite di una famiglia in quel di Paternò, si è prodotto in spiedini con peperoni, pancetta brasata al mezzosangue, salsiccia e ali di pollo.

Ha pure aggiunto sale ad alcune cosce di pollo in difetto di sapidità. Matteo, uno di noi.