Primo maggio con sole e temporali in Sicilia

Primo maggio all’insegna dell’instabilità, con acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud, ma anche con un pò di sole e temperature in aumento. E la tendenza resterà la stessa anche nei giorni successivi con giornate tra sole e nuvole, numerosi improvvisi temporali pomeridiani, specie al centro-Nord, e temperature in generale nella norma o leggermente al di sopra.

E’ la previsione di Meteo Expert secondo cui la perturbazione numero 8 di aprile che domani abbandonerà definitivamente l’Italia, lascerà un’atmosfera piuttosto instabile che caratterizzerà anche mercoledì 1 maggio. Al mattino, spiegano i meteorologi, si avrà «prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo su medio versante adriatico, Calabria e Isole Maggiori. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone interne del Centro-Sud, con la formazione di numerosi improvvisi temporali; sempre in prevalenza bello altrove». La temperature massime, assicurano, saranno «quasi dappertutto in crescita, leggermente al di sopra della norma al Nord, nella norma o di poco al di sotto al Centro-Sud».

Molto movimentato e instabile anche il meteo del resto della settimana: «Tra giovedì e venerdì è atteso il passaggio della perturbazione numero 1 di maggio, di origine nord-atlantica, che dovrebbe coinvolgere soprattutto le regioni centro-settentrionali».