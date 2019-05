Se l'arbitro insulta il giocatore: sporco negro...Accade in Sicilia

Ravanusa, Agrigento - Durante la finale juniores regionale di calcio Camaro Messina-Palmoval Mondello, l’arbitro, Cristian De Caro, 22 anni, di Licata (Agrigento), ha insultato un giocatore gambiano di 19 anni della Palmoval chiamandolo "sporco negro e negro di m..." in due occasioni.

«Sporgeremo denuncia alla procura di Agrigento per diffamazione aggravata dall’odio razziale» ha annunciato il legale della Palmoval, Giovanni Castronovo. La partita si è giocata ieri nello stadio di Ravanusa (Agrigento). Il giocatore e l’arbitro avevano avuto dissapori per motivi di gioco. «È un episodio inaccettabile, una cosa che mai si dovrebbe verificare e che dà un messaggio molto negativo ai giovani tifosi», dice il legale. La Palmoval proprio per favorire l’integrazione ha tesserato cinque giocatori africani.