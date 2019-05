Col legno chiodato va a rapinare il supermercato

Avola - La Polizia di Avola ha arrestato Domenico Tedeschi, 39 anni, di Noto, attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata in una struttura sanitaria.

Tedeschi, armato di una tavola in legno ricoperta di chiodi, poco prima aveva tentato di rapinare un supermercato in Via Fratelli Bandiera, desistendo nell’intento criminoso per la reazione dei clienti presenti alle casse. Rintracciato dagli uomini del Commissariato di Avola in piazza Don Minzoni, l'uomo reagiva con veemenza, opponendo una strenua resistenza all’arresto. Bloccato dagli operatori di Polizia, l’uomo è stato condotto in carcere con l’accusa di tentata rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso, trovato in possesso di una siringa appena utilizzata per l’assunzione di eroina, è stato anche segnalato per uso di sostanze stupefacenti.