L'orchestra della scuola di Comiso trionfa a Scicli

Comiso - Lusinghieri risultati per l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Comiso che come ogni anno riscuote successi e apprezzamenti. Nei due concorsi ai quali ha partecipato ha ottenuto due primi premi che inseriscono l’istituto comisano nel novero delle migliori scuole ad indirizzo musicale della Sicilia.

L’orchestra formata da 56 elementi e diretta dal prof. Giuseppe Biazzo, con la presenza di Violini, Chitarre, Trombe, Flauti, Clarinetti, Pianoforti, e percussioni, ha trionfato alle EUTERPE di Agrigento, dove nel contesto meraviglioso della Valle dei Templi con lo scenario del tempio di Giunone, ha incantato vincendo il primo premio come “Miglior esecuzione orchestrale” con un programma di brani articolato e coraggioso; medesimo successo ha ottenuto a Scicli, al Primo Concorso nazionale “Paolo Ferro”, dove ha ottenuto il primo premio nella V sezione.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Maria Giovanna Lauretta che assieme al Vicario Gigi Bellassai e alla Referente Maria Grazia Caruso, che seguono il percorso didattico-artistico e formativo dell’orchestra, hanno voluto ringraziare i docenti di strumento Giuseppe Biazzo (Direzione e chitarra), Giuseppe Massaro (violino), Maria Speranza (flauto), Giovanni Cascone (tromba), Girolamo Manenti (clarinetto), Mario Pollicita (pianoforte), Manul Salonia (percussioni) e Stefania Giunta (chitarra) per la passione e la qualità dimostrata. Analogo ringraziamento è stato rivolto agli studenti che svolgono un percorso formativo con impegno e rigore raggiungendo risultati eccellenti. Un pensiero particolare è stato rivolto ai sette ex alunni della Verga che, pur essendo al primo anno delle superiori, come previsto dalla norma, danno il loro contributo alla esecuzioni orchestrali.

“L’orchestra – ha anticipato la DS Maria Giovanna Lauretta – si esibirà per la comunità comisana e per i genitori – preziosi protagonisti della nostra comunità educante - il 6 giugno nel cortile della Verga in occasione della festa di fine anno scolastico”.