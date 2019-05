Dopo il giro a Marina di Ragusa, Justine Mattera cade da bici e si fa male

Ragusa - Reduce da un giro in bici tra Marina di Ragusa e Punta Secca, Justine Mattera (New York, 1971), è caduta dalla bicicletta, rimediando contusioni ai glutei e sulle braccia. E' la stessa showoman a pubblicare la foto delle ferite, scrivendo: "Pericoli del mestiere.

Ma a 48 anni si può??! Questa volta la colpa della caduta non è stata mia. Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. A volte pure noi sopravvalutiamo le nostre capacità. Non fate questo sbaglio! Grazie a tutti per gli auguri di pronta guarigione e ci vediamo al @giroditalia. Sabato prossimo".

Justine sta girando un programma televisivo che andrà in onda su Bike Channel 214 di Sky. Durante il giro ragusano, ha mostrato i luoghi di Montalbano.