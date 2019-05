Infermiere menato, l'assessore Razza: pene più severe

Comiso - "Spero che l’autore dell’aggressione ai danni del personale sanitario in servizio al PTE di Comiso resti il più a lungo possibile in galera. Come sempre faremo la nostra parte costituendoci in giudizio, ma ancora una volta faccio appello affinché si inaspriscano le pene nei confronti di quanti muovono un dito contro chi indossa un camice che è sacro al pari di una divisa o del lavoro degli insegnanti. Nei prossimi giorni farò visita all’infermiere ed al medico coinvolti in questa brutta vicenda, ai due professionisti esprimo da subito la mia vicinanza e solidarietà".

Lo dice l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in merito all'aggressione avvenuta nel Pte di Comiso, in provincia di Ragusa.