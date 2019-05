In Sicilia 5 Stelle primo partito. Pd, la Giuffrida è quarta

Palermo - Nella circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna), M5s è il primo partito con 605.863 voti (29,85%) secondo i dati definitivi del Ministero dell'Interno (7.140 seggi). Segue la Lega con 454.935 voti (22,42%), il Pd con 375.001 consensi (18,48%), Fi con 299.729 voti (14,77%), Fdi con 147.812 voti (7,28%). Seguono tutti gli altri partiti che non hanno superato la soglia di sbarramento nazionale del 4%: +EUROPA con 39.358 voti (1,94%), La Sinistra con 33.197 voti (1,64%), Europa Verde con 25.872 consensi (1,27%), Partito Comunista con 11.433 voti (0,56%), Popolo della Famiglia con 10.847 consensi (0,53%), Partito Animalista con 9.637 voti (0,47%), Casapound con 5.139 voti (0,25%), Popolari per l'Italia con 4.653 consensi (0,23%), Partito Pirata con 3.530 voti (0,17%) e Forza Nuova con 2.383 voti (0,12%).

In un Movimento 5 stelle che si afferma primo partito nella circoscrizione Isole, l'ex Iena, Dino Giarrusso, raggiunge e supera l'europarlamentare uscente Ignazio Corrao. Entrambi, molto probabilmente, voleranno al Parlamento europeo. Terza, abbastanza distante però, si piazza Alessandra Todde.

GIARRUSSO DINO 116.776

CORRAO IGNAZIO 115.365

TODDE ALESSANDRA 88.206

DI PIETRO FLAVIA 45.686

MONTAUDO MATILDE 44.286

FORCILLO DONATO 29.004

CORRADO GIUSEPPINA ANTONELLA 22.970

BRUNETTO ANTONIO 17.621

Un plebiscito, o quasi: Matteo Salvini, vuoi anche per il voto di lista, raccoglie nella circoscrizione Isole quasi 240 mila voti. Seconda, per numero di preferenze, la licatese Annalisa Tardino, seguita da Francesca Donato. Non sfondano Igor Gelarda e Angelo Attaguile.

SALVINI MATTEO 239.026

TARDINO ANNALISA 32.767

DONATO FRANCESCA 28.067

GELARDA IGOR 26.383

PIU MASSIMILIANO 25.788

PILLI SONIA 24.568

ATTAGUILE ANGELO 20.553

HOPPS MARIA CONCETTA 15.786

Exploit di preferenze per il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo. Il Pd in queste europee supera Forza Italia, partito di governo alla Regione siciliana. Alle spalle di Bartolo, Caterina Chinnici, che fa meglio dell'altra europarlamentare uscente Michele Giuffrida.

BARTOLO PIETRO 135.037

CHINNICI CATERINA 112.459

SODDU ANDREA 69.506

GIUFFRIDA MICHELA 52.185

PUZZOLO VIRGINIA 13.522

CIACCIO LEONARDO 11.711

LICCIARDI ATTILIO 10.086

SPICOLA CARMELA DETTA MILA 7.331

Giuseppe Milazzo, capogruppo di Forza Italia all'Ars e fedelissimo del commissario Gianfranco Miccichè, è secondo soltanto a Silvio Berlusconi. Vinta, anche se dopo un testa a testa serrato, la sfida con il centrista Saverio Romano che era sostenuto dagli autonomisti di Raffaele Lombardo e dagli amici di Totò Cuffaro, Forza Italia comunque non sfonda, e rimane dietro al Partito democratico.

BERLUSCONI SILVIO 90.271

MILAZZO GIUSEPPE 74.624

ROMANO FRANCESCO SAVERIO DETTO SAVERIO 73.093

MUSOLINO DAFNE 47.097

CICU SALVATORE 28.470

IACOLINO GIORGIA 24.211

GIAMMANCO GABRIELLA DETTA GIANMANCO, GIAMMARCO 18.455

GRECO GABRIELLA 13.148

In Fratelli d'Italia dietro Giorgia Meloni, si piazza il catanese Raffaele Stancanelli, "veterano delle campagne elettorali di destra", come lo hanno definito dal palco del Politeama. A seguire, il sindaco di Avola, Luca Cannata, fratello della deputata Ars di Forza Italia, Rossana, tra gli "ex ribelli" e che presto potrebbe decidere di passare con Fdi. Indietro la punta di diamante della Meloni a Palermo, Maria Carolina Varchi, deputata nazionale, e Francesco Scarpinato, consigliere comunale.

MELONI GIORGIA 63.360

STANCANELLI RAFFAELE 30.293

CANNATA GIOVANNI LUCA 20.028

VARCHI MARIA CAROLINA 14.295

SCARPINATO FRANCESCO PAOLO 13.888

ZEDDA ANTONELLA 13.536

GERVASI MARIA FERNANDA 9.283

RIZZO FRANCESCO DETTO CICCIO 7.166