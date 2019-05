In Sicilia la terza persona morsa dal ragno violino. VIDEO

Enna - Terzo caso quest’anno a Enna, in pochi mesi, di morso da Ragno Violino, dopo il caso di due donne sessantenni. Stavolta è toccato a un uomo, morso sul braccio dal piccolo aracnide. L'uomo è già stato sottoposto a terapia con cortisone e antistaminici. Sarà ora sottoposto a Tac e risonanza e si valuterà il da farsi

Il Loxosceles rufescens, più comunemente conosciuto come ragno violino, chiamato così per un disegno sul dorso, è presente da sempre in Italia.

Il suo veleno è simile a quello del serpente a sonagli, ma viene inoculato in quantità decisamente inferiori, con effetti necrotici sui tessuti dell’uomo. Questi effetti si accentuano nei soggetti allergici, nei quali possono provocare la formazione di ulcere, oltre a da vomito, nausea, febbre alta e dolori muscolari.

L’infettivologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano afferma che un suo morso può portare prurito e arrossamenti, ma anche allergie e bruciore. Il rischio maggiore per l’uomo, è dato dai batteri anaerobi, che sono in grado di creare danni muscolari, danni ai reni e alla cute.

I sintomi non sono immediati, e solitamente si presentano entro due giorni dalla puntura: a quel punto, urge la corsa in ospedale attrezzata con un centro anti-veleni. Se ignorato infatti il suo morso può avere conseguenze mediche molto serie.