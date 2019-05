Fiorello cade da bici per una buca romana e si rompe una costola

Roma - "Roma+Bici+Buca= costola incrinata". Con breve tweet Rosario Fiorello racconta la sua avventura. Colpa delle buche di Roma che hanno beffato lo showman.

Per lui una brutta caduta per colpa di una buca mentre stava andando in giro in bici: il risultato una costola incrinata.

In poco tempo pioggia di messaggi da fan, colleghi ma anche da tutti quelli che conoscono le insidie delle strade della Capitale.

"Non dirlo alla Raggi, perché ti dice che non esistono buche a Roma", si legge poi tra i diversi commenti al tweet, giunti dai fedeli sostenitori di Rosario. E ancora: "Lo sapete che ci sono le buche a Roma, e girate in bici? Masochista! La prossima volta gira con il cavallo".