Aiuti economici alle imprese, un workshop a Ragusa

Ragusa - Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, nell’ottica di un sostanziale sostegno da riservare alle piccole e medie Imprese per favorire sinergie di sviluppo economico per le aziende della provincia di Ragusa, di concerto col presidente della Commissione Legislativa ‘Attività Produttive’ dell’Assemblea Regionale Siciliana. on. Orazio Ragusa, ha promosso per lunedì 3 giugno 2019, a partire dalle ore 16, nella Sala Convegni del Palazzo della Provincia, un workshop informativo sulle possibilità di finanziamento per le imprese in Sicilia.

All’incontro parteciperà il direttore generale Calogero Guagliano, dell’Irfis FinSicilia. In programma le relazioni di Massimo Calzoni, coordinatore dei Servizi per l’Imprenditorialità -Sviluppo, Mercato e Servizi – Invitalia e di Alberto Liotta , responsabile della Direzione Commerciale Banca – Mediocredito centrale.