A Mazzarrone è già iniziata la stagione dell'uva

Mazzarrone - “I produttori provengono da un’annata come quella scorsa - annuncia il presidente del consorzio di tutela dell’uva da tavola di Mazzarrone IGP, Gianni Raniolo- che si è chiusa con i noti problemi legati al cracking. Tuttavia questa nuova stagione dell'uva da tavola di Mazzarrone IGP si apre sotto auspici piuttosto entusiasmanti”.

“Nonostante una quindicina di giorni di ritardo sull’inizio della prima raccolta - continua - la qualità delle uve siciliane si presenta di livello pregiato. La fioritura è stata ottima e le operazioni di acinellatura sono state eseguite con facilità; ciò ha comportato uno sviluppo veramente armonioso di ogni singolo grappolo. I quantitativi sono nella media della stagione e il grado brix, per adesso, si attesta a 14 gradi ma crescerà repentinamente”.

“Sebbene le temperature di questa primavera non sono state in linea con la stagione - spiega Raniolo - non abbiamo avuto grossi problemi da eventi climatici e non abbiamo riscontrato alcun intoppo dal punto di vista fitosanitario. Saremo pronti per le prime spedizioni nei prossimi giorni con entrambe le varietà precoci, dunque sia con l'uva Victoria che con la Black Magic”.

“L'assenza di problemi colturali in fase di accrescimento e sviluppo dei grappoli - conclude - ha permesso di mantenere la nostra proverbiale tempistica e la programmazione con i clienti, tant’è che non mancano le richieste da parte della grande distribuzione organizzata italiana ed estera”.

Quest'anno il Consorzio dell’uva da tavola di Mazzarrone IGP ha peraltro chiuso alcuni accordi per spedizioni in Canada e Uruguay. Si confermano le destinazioni del Medio Oriente. Per quest’ultima destinazione è operativa la logistica per le spedizioni via aerea del prodotto fresco verso Qatar e Dubai.