Comiso - I carabinieri hanno sequestrato, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico di Comiso (Ragusa), una maxi-discarica abusiva con oltre 45.000 metri cubi di inerti e materiale cementizio vario estesa per oltre 3.000 metri quadrati ed alta circa 15 metri.

I proprietari dell'area, in contrada Muraglia, sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata, esecuzione di opere su beni con vincolo paesaggistico senza autorizzazione e deturpamento e distruzione di bellezze naturali.