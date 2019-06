Traffico di rifiuti tra Sud e Nord, arrestato ragusano Giovanni Guardiano

Ragusa - C'è anche un ragusano, Giovanni Guardiano, nell'inchiesta sul traffico di rifiuti tra Sud e Nord Italia.

Sono 20 le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita nei giorni scorsi a Milano, dai carabinieri del Noe per gestione e traffico illecito di rifiuti.

L’indagine, che ha coinvolto oltre 200 militari, ha portato al sequestro di vari siti di stoccaggio, in particolare di due nel comune di Cornaredo (Milano). Oltre a questi, i più grossi, sono altri quattro i siti a cui sono stati messi i sigilli, nelle province di Milano, Lodi, Brescia, Mantova e Verona.

Il primo dei nomi coinvolti è quello di Massimo Sanfilippo, 50enne, ex amministratore di fatto della Winsystem Groups srl, che faceva da intermediario nel traffico di rifiuti diretti ai capannoni di via Chiasserini, zona Bovisasca, dove nell’ottobre scorso scoppiò un grosso incendio che rese l’aria irrespirabile in città per giorni.

Sanfilippo, che si trovava già al carcere di Monza per quella vicenda, sarebbe coinvolto anche oggi nella gestione illecita di rifiuti, insieme al fratello Giuseppe, amministratore di diritto della stessa società.

Nell’ordinanza firmata dalla gip Giusy Barbara, che aveva convalidato a febbraio le 15 misure cautelari per l’incendio di Chiasserini, compare anche un altro nome già coinvolto nell’operazione «Velenum»: quello di Pietro Ventrone, 35enne di Caserta, che era invece l’amministratore della Waste Solution srl e gestore della Gea Log, che garantivano il trasporto nei siti illeciti (Ventrone aveva già allora precedenti specifici).

La loro recidiva è segnalata dalla stessa gip come aggravante. Sanfilippo patteggiò, come emerge oggi dalle carte, una condanna di 2 anni e 4 mesi decidendo di collaborare con il pm. Un giro d’affari, quello bloccato oggi, che ha portato un profitto ingiusto per oltre 400 mila euro.

Oltre al capannone di via Copernico a Cornaredo, la Winsystem aveva dovuto creare un altro sito abusivo in via Milano, sempre nello stesso comune, dal momento che il primo deposito era stato riempito.

Le indagini coordinate dai pm Donata Costa e Silvia Bonardi hanno portato ad accertare che anche dopo l’esecuzione della prima ordinanza, gli accusati abbiano continuato la loro attività illecita: una circostanza che la gip ritiene «sorprendente».

Il traffico di rifiuti aveva una fonte di approvvigionamento privilegiata, ovvero la Campania, grazie al canale gestito dai fratelli Ventrone. Un altro filone dell’indagine riguarda invece i fratelli Assanelli, Maurizio e Stefano, titolari di un’azienda di trasporti.

I camion realizzavano un «margine» in base alla distanza percorsa con la spazzatura illegale: in un’intercettazione è proprio Maurizio a dire: «Allora, cinquanta chilometri mi devi dare 600 euro, dopo cento ne voglio mille e due».

TUTTI I NOMI

Ecco i 24 nomi citati dall'Ordinanza di custodia cautelare emessa dl gip di Milano. Sono tutti indagati in concorso per inquinamento ambientale, ciascuno poi ha una posizione ovviamente diversificata. Alcuni si trovavano già in carcere.

SANFILIPPO Massimo, nato a Lissone il 18.5.1969, residente a Lissone, Via Pietro Micca n. 13, detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Monza

SANFILIPPO Giuseppe, nato a Caltanissetta il 13.11.1957, residente Carate Brianza (MB

COLOMBO Joskwa, nato ad Erba il 4.6. 1975, residente a Seregno (MB), Via Comina 2, detenuto per altra causa p resso la Casa Circondariale di Como

STANISLA V Angelov, nato a Tamovo (Bulgaria) il 1.3.1986 residente a Milano

KOSZ Mihai Alin, nato in Romania il 9.1.1982 residente a Rho

COZONAC And rei, nato in Romania il 19.1.1982, già residente in Milano, V iale Sarca n. 92, di fatto emigrato per la regione Moldavia (Romania)

GUARDIANO Giovanni, nato a Ragusa il 20.4.1955, residente a Ragusa

ASSANELLI Maurizio, nato a Treviglio (BG) il 3.2.1964, residente a Pagazzano

ASSANELLI Stefano, nato a Treviglio (BG) il 20.1.1969, residente a Pagazzano

CRISTOFARO Vittorio, nato ad Acerra l' 1.7.1987, residente a Gricignano di Aversa

DI LUCIA Giuseppe, nato a Maddaloni il 23.5.1968 , residente a Maddaloni

HENAIENE Nabil, nato a Recharcha- Mahdia (Tunisia) il 15.12.1973, domiciliato a Busto Arsizio

VENTRONE Pietro, nato a Maddaloni (CE) il 4.4.1984, residente a Maddaloni

BASILE Franco Cristian, nato a San Donato Milanese il 30.7.1974, residente a Casorate Primo (PV)

DALLA SANTA Alessio, nato a Feltre (BL) il 29.1.1976, residente a Sovramonte (BL) Fraz. Zorzoi

MATTEI Guglielmo, nato a Padenghe sul Garda (BS) il 2.6.1953, residente a Roma

CHOPUSIAN Cesar Daniel, nato a Montevideo (Uruguay) il 20.3.1974, residente a Monterotondo Marittimo (GR)

BRUNO Salvatore, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) I' 11.10.1978, domiciliato ad Arcole (VR)

MENEGHETTI Gianantonio, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 10.5.1965 residente a Lonigo (VI)

OTTAVI Marco, nato a Monterotondo (RM) il 9.11.1959, residente a Valeggio sul Mincio

DI NATALE Bruno, nato a Marnate (VA) il 17.10.1967, residente a Cassano Magnago

BUCCINO Alessandro, nato a Napoli l' 1.8.1964, residente a Piacenza

DESOLE Antonio Cosimo, nato a Milano il 3.1.1961, residente a Carate Brianza

VARRONE Alfonso, nato a Carugate (MI) il 27.4. 1974, residente a Carugate