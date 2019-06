Camilleri, fibra forte, condizione che potrebbe durare a lungo

Roma - Andrea Camilleri «ha una fibra forte, prosegue l’iter diagnostico-terapeutico come programmato per stabilizzare le funzioni vitali. Le condizioni pertanto sono stazionarie ma rimangono critiche, la prognosi riservata».

Lo ha detto Roberto Ricci, direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito, leggendo il bollettino medico delle 17 sulle condizioni dello scrittore ricoverato da ieri. «Questa situazione potrebbe durare a lungo - ha aggiunto Ricci - non possiamo prevedere esattamente».

L'inventore del commissario Montalbano, autore della saga dei gialli che ha dato vita a uno degli sceneggiati televisivi più amati di sempre dagli spettatori italiani, è stato trasportato nel nosocomio romano ieri in gravi condizioni.

Lo scrittore, 93 anni, si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. "Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio "cunto", passare tra il pubblico con la coppola in mano" ha detto più volte Camilleri.