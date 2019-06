Se i cinesi fanno i reality di cucina a Taormina

Taormina - Un reality show sulla cucina cinese girato a Taormina. La Perla dello Jonio è stata scelta per le riprese del programma che dai primi di giugno è in corso di realizzazione per conto della rete televisiva "Hunan Tv" e la cui produzione esecutiva è stata affidata alla tv "Ko Media France".

"Chinese Restaurant" si prevede che sarà seguito da milioni di telespettatori (il bacino di utenza dell'emittente cinese è di 25 milioni di persone). Il reality che è alla sua terza stagione viene realizzato al "Bella Blu". Ad accogliere la direttrice e la troupe di Hunan Tv, sono stati il sindaco di Taormina Mario Bolognari e l'assessore al Turismo Andrea Carpita.