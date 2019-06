Va a fuoco un'azienda agricola a monte di Sampieri. FOTO

Scicli - Una richiesta di intervento è arrivata alle 17.15 circa di oggi la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha disposto l’invio della squadra operativa del distaccamento di Modica oltre che una squadra con al seguito le autobotti per il rifornimento idrico dalla sede centrale di Ragusa, per l’incendio di una azienda zootecnica in contrada Raspullo, amonte di Sampieri.

I locali destinati a stalla dove erano ospitati un cavallo alcuni vitelli, maiali e galline, oltre a diversi attrezzi agricoli nonchè balle di paglia e fieno erano in fiamme.

Personale vigilfuoco ha provveduto a circoscrivere l’incendio all’area del capannone agricolo, durante le fasi di spegnimento un vigili a causa del fumo e del calore è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Sul posto è intervenuto personale del Comando di Polizia Municipale di Scicli, e della stazione dei C.C. di Scicli.

Per far fronte alle richieste di intervento pervenute mentre le squadre erano impegnate è stata chiesta la collaborazione del personale A.I.B. della forestale oltre che richiamare unità libere deal servizio.