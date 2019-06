Italia Nostra: No alle luci fredde a led nel centro storico di Modica

Modica - "Il centro storico di Modica, ricostruito dopo il devastante terremoto che colpì la Sicilia orientale nel 1693, costituisce uno degli esempi più significativi di architettura tardo barocca in Italia. Per la sua peculiare bellezza la città è stata inclusa, nel 2002, insieme ad altri Comuni del Val di Noto, nella lista dei Patrimoni Unesco. L’incantevole

scenario notturno di Modica è oggi in pericolo e rischia di essere seriamente compromesso a causa della scriteriata sostituzione della tradizionale luce calda delle lampade al sodio con le contemporanee lampade a led".

Così il Prof. Leandro Janni, Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia.

"Pur essendo consapevoli della necessità di tale scelta, operata nell'ottica del risparmio energetico, riteniamo fondamentale non utilizzare lampade a led di 3000 gradi Kelvin (luce piuttosto bianca e capace di realizzare un effetto spettrale), ma lampade con colorazione più calda (lampade a led di 2200 gradi Kelvin già presenti sul mercato), che posseggono la stessa temperatura-colore delle tradizionali lampade dalla luce ambrata, mantenendo in tal modo una resa cromatica adeguata a valorizzare edifici storici, chiese e monumenti. A Modica la

sostituzione sta procedendo velocemente, alterando lo splendido paesaggio urbano (come si può costatare nella foto allegata). A quanto pare, l’attuale sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha deciso di installare le lampade a luce fredda nel centro storico senza neanche interpellare la Soprintendenza dei Beni Culturali, facendo riferimento a

quanto già avvenuto in altri Comuni.

Noi di Italia Nostra riteniamo necessario attivare l’attenzione su questo delicato problema non solo per il centro storico di Modica ma, più in generale, per l’intero Paese. Sarebbe auspicabile, dunque, che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali elaborasse delle direttive (se non uno specifico regolamento), che obbligassero gli amministratori

dei Comuni sottoposti a tutela a rispettare determinati criteri illuminotecnici, così come avviene per il colore dei prospetti degli edifici, e non lasciasse al libero arbitrio dei tecnici una scelta progettuale così importante. Siamo a conoscenza del fatto che già a Lecce, a Barletta, a Piacenza, a Siracusa e in molti altri centri

storici (taluni anche Patrimonio Unesco), tale scempio sia stato realizzato o sta per essere realizzato. A Modica, in seguito alle numerose proteste delle ultime settimane, da parte di cittadini, enti e associazioni, la Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa ha momentaneamente bloccato i lavori di sostituzione delle sorgenti luminose, ma è necessario che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Modica si rendano conto dell’eventuale, notevole danno al patrimonio storico-artistico e paesaggistico e agiscano di conseguenza. Noi di Italia Nostra continueremo a vigilare ed eventualmente a denunciare.