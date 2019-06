Tre donne tirano i capelli a una quarta donna. Per gelosia

Catania - E’ di due donne arrestate ed una denunciata il bilancio di un’aggressione per presunti motivi sentimentali nei confronti di una quarta donna avvenuta nella Zona Industriale di Catania. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni e ha presentato denuncia. Le arrestate, per lesioni personali, sono Carmelina Leotta, di 58 anni, e Rosetta Ragusa, di 39, che sono state poste ai domiciliari.

La terza, una ragazza di 20 anni, è stata denunciata per concorso nello stesso reato. La vittima - ha ricostruito la Polizia dalle immagini di telecamere di videosorveglianza e da testimonianze - è stata raggiunta dalle tre donne mentre era al lavoro. Leotta e Ragusa, scese da un’auto, l’avrebbero aggredita dopo un breve scambio di opinioni e, utilizzando una catena e una spranga di ferro, l’avrebbero colpita al volto e a una mano.