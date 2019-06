Incidente a Modica, coinvolto il dottore Iemmolo

Modica - Si sono aggravate le condizioni del dott. Piero Iemmolo, responsabile del reparto di cardiologia dell’ospedale Maggiore di Modica a seguito di una incidente della strada di cui è stato vittima questo pomeriggio, in contrada Quartarella, tra Modica e Scicli.

A bordo di uno scooter, il dott. Iemmolo si è scontrato con un’auto per cause ancora da accertare.

Piero Iemmolo, a seguito del tramaua facciale e del trauma cranico riportati, è stato intubato dai medici del Maggiore che ne hanno disposto il trasferimento in Rianimazione.