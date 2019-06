E' Mario Famoso la vittima dell'incidente di Catania

Catania - E' Mario Famoso, acese, finanziere di 48 anni il motociclista morto nell'incidenteavvenuto nella galleria della diramazione dell'A18 verso Catania, quello che in città è conosciuto anche come viale Mediterraneo. Mario Famoso era a bordo della sua moto, una Honda Transalp, e stava percorrendo la A18 Dir in direzione Catania quando a causa di un contatto con una automobile ha perso il controllo del mezzo ed si è andato a schiantare sull'asfalto.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e un'ambulanza ma per Mario Famoso non c'è stato nulla da fare.

La vittima era originaria di Acireale, paese dove era nato e dove viveva. Mario da anni lavorava nel reparto del Servizio navale della Guardia di Finanza, aveva svolto diverse operazioni marittime e in passato aveva coordinato importanti operazioni di soccorso di migranti nel Mar Mediterraneo partecipando alle missioni Frontex e Triton. Lascia moglie e figli.