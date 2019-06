Modica - E' in Rianimazione al Maggiore di Modica, ma potrebbe essere trasferito in un centro specializzato a Messina, il dottore Piero Iemmolo, vittima sabato pomeriggio di un incodente stradale a bordo del suo scooter, quando si è scontrato con un'auto, in contrada Quartarella.

Le sue condizioni sono serie. Il trasferimento ad altro ospedale si potrebbe rendere necessario per porre rimedio al trauma facciale e al trauma cranico riportati dal medico nell'incidente.