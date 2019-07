Giovani stilisti in passerella, by Toni Pellegrino

Lecce - Un nuovo appuntamento con la moda e con l’arte vedrà impegnato in Puglia, a Lecce, il team #ART AND SCIENCE BY TONIPELLEGRINO.

Sabato 6 Luglio il team capitanato da Luigi Vernengo e Leo Libardi curerà l’hairstyle della sfilata “Giovani stilisti in passerella”, organizzata dall’Istituto Cordella - International Fashion School.

L’appuntamento rappresenta la conclusione del percorso accademico compiuto dai giovani designer presso la prestigiosa scuola, sinonimo della sartorialità Made in Italy.

Ospitata nel giardino del Convitto Palmieri la serata renderà omaggio a due geni dell’arte mondiale: Leonardo Da Vinci e Salvador Dalì.

Una celebrazione che giunge in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, e che vedrà in passerella abiti ispirati agli studi anatomici e alle maggiori opere del genio toscano insieme con abiti ispirati allo stretto rapporto che Dalì ebbe con la moda. Un mix and match tra arte e moda, dunque, raccontato attraverso pizzi, disegni, accessori, stoffe pregiate, perline e ricami.

Momento clou della serata, la consegna del “Premio Rever d’oro” che quest’anno è stato assegnato alla maison CURIEL, prestigioso marchio del Made in Italy la cui storia merita di essere conosciuta, riconosciuta e raccontata alle nuove generazioni.

Nel corso dell’evento, presentato dalla giornalista Rosaria Ricchiuto, sfileranno altre due collezioni frutto della sinergia tra mondo aziendale e formazione: la collezione del brand LABROLAB e la collezione STABAT MATER, un omaggio alla tradizione scultorea delle Madonne salentine, frutto di un progetto promosso da Diamond Couture di Pietro Demita e Silvana Persano al quale hanno partecipato 12 allievi dell’Istituto Cordella.

Insieme con Luigi Vernengo e Leo Libardi, da sempre al fianco di Toni Pellegrino in occasioni di importanti fashion show, lavoreranno in backstage Carlo Abatematteo, Maria Lucia Carafa, Cecilia Epifani, Giovanna Giaracuni, Lorena Mariano Longo, Giovanna Marangio, Mimma Monteleone, Carmela Nuzzo, Anna Maria Saracino e Salvatore Stani.

L’evento è patrocinato da Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglia Assessorato Industria Turistica e Culturale Polo Biblio Museale, Confindustria Lecce, Ambasciata della Repubblica di Lituania nella Repubblica Italiana, Repubblica di Lituania Consolato Onorario di Puglia e Basilicata – Taranto, Accademia Nazionale dei Sartori.