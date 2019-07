Dolce & Gabbana, da oggi in passerella nell'agrigentino

Agrigento - Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana tornano a celebrare la Sicilia, loro musa ispiratrice, scegliendo di fare tappa ad Agrigento, con la Valle dei Templi e il suo territorio ricco di storia: da Palma di Montechiaro, cruciale per Tomasi di Lampedusa nella stesura del Gattopardo, a Sciacca con il suo centro storico affacciato sul mare. Dal oggi 4 luglio al 7 luglio, oltre 400 ospiti e giornalisti internazionali vivranno le emozioni di una passerella a cielo aperto in alcuni dei luoghi più iconici della Sicilia.

E come a Palermo nel 2017, saranno ancora i vini di Donnafugata quelli scelti da Dolce & Gabbana per i momenti conviviali degli eventi Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria del 2019, che la casa di moda italiana dedica ogni anno alle proprie creazioni speciali. Tutti gli eventi saranno accompagnati dalle migliori etichette dell’azienda vinicola, celebrando così un incontro tra le eccellenze del Made in Italy che portano la Sicilia nel mondo: quella occidentale con i vini di Contessa Entellina e di Pantelleria, e quella orientale con i vini di Vittoria e dell’Etna.

«I nostri vini sono frutto di piccole produzioni di pregio, da territori e vigneti unici - afferma Antonio Rallo, winemaker dell’azienda di famiglia -. La cura dei dettagli e l’amore per la Sicilia che mettiamo nel nostro lavoro, sono gli stessi che danno vita alle straordinarie creazioni di Dolce & Gabbana; per questo siamo stati felici di accogliere l’invito ad essere nuovamente con loro». «Con Dolce & Gabbana - spiega José Rallo, voce e volto di Donnafugata - condividiamo una visione solare della Sicilia, dove i colori, i temi della natura e della nostra cultura, vengono riproposti ed evocati in chiave sempre nuova: è l'immaginario fantastico e femminile che popola le nostre etichette d’autore, opere uniche capaci di far risplendere la personalità di ogni vino, in dialogo con l’arte».