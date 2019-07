Scoglitti, non si ferma all’alt e sperona una volante. Arrestato

Vittoria - Scoglitti, sabato scorso, 6 luglio 2019, la Polizia di Stato ha tratto in arresto M.T., trentaduenne marocchino, regolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo disposti per il periodo estivo dal Questore di Ragusa, dott. Salvatore La Rosa, nella notte tra venerdì e sabato, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Vittoria era impegnata ad effettuare controlli nella nota località marinara di Scoglitti, nella centralissima piazza Sorelle Arduino. Alle ore 02:00 circa, gli agenti notavano un’autovettura provenire contromano in loro direzione e pertanto intimavano l’ALT. Ma repentinamente l’autovettura invertiva il senso di marcia e si dava alla fuga. Gli agenti si lanciavano all’inseguimento che si svolgeva per le vie del centro, imboccando diverse traverse in senso di marcia vietato, con grave rischio per l’incolumità delle persone e degli altri automobilisti. Per fortuna, nonostante le numerose persone che nel periodo estivo popolano la frazione balneare, nessuno restava ferito. Nel corso dell’inseguimento il malfattore non esitava a speronare l’auto della polizia per cercare di buttarla fuori strada. Dopo una lunga corsa, l’auto in fuga si fermava ed il guidatore tentava di dileguarsi a piedi, ma veniva raggiunto ed arrestato. L’auto veniva sequestrata in quanto priva di copertura assicurativa.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.