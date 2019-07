Marisa Giunta nuovo presidente Lions Modica

Modica - Marisa Giunta è il neo presidente del Lions club di Modica per l’anno sociale 2019/2020. La tradizionale cerimonia del passaggio della campana con il presidente uscente Luigi Giarratana si è tenuta alla presenza del past governatore del distretto Sicilia del Lions Club Vincenzo Spata.

Luigi Giarratana ha parlato degli oltre quaranta service fatti dal club di Modica fra cui una serie di seminari informativi nelle scuole per la prevenzione di malattie e dei pericoli del web, gli interventi dell’orto sociale “Melvin Jones”e di solidarietà per i ragazzi dell’ANFFAS e della casa di accoglienza l’Arca. Particolare rilievo è stato dato al service del doposcuola per i bimbi immigrati nella scuola di S. Marta a Modica svolto in collaborazione con l’ISS Verga e che è stato coordinato da Fernada Torrieri, Walter Buscema e Silvana Scozzari.

Il riconoscimento “Lion of the Year” per l’anno sociale è stato assegnato al socio Giuseppe Savasta per aver contibuito in modo fattivo ai service del club. Riconoscimenti sono stati conferiti a Maria Galifi, alla Leo advisor Mariangela Nigro e a Diletta Ciarcià presidente del Leo Club di Modica. Marisa Giunta, presidente del Lions Club di Modica ha tracciato gli obiettivi per il prossimo anno sociale con perticolare riguardo verso a quello che i Lions possono fare per il futuro dei giovani e dei bambini che sono il tema del nuovo guidoncino del club disegnato dall’illustratrice modicana Rosa Cerruto.