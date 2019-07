E' morto il nonnino vittoriese, uomo più vecchio d'Italia

Vittoria - È morto a 110 anni Salvatore Cavallo, a Torino, l’uomo più longevo d’Italia. Diventato "supercentenario" il 16 maggio scorso. Nato nel 1909 a Vittoria, in Sicilia, ha combattuto la battaglia di El Alamein ed è sopravvissuto alla guerra evitando la fucilazione. Si è trasferito prima a Milano, dove si è laureato in agraria, e poi nel torinese, professore e preside di alcune scuole medie. Per il suo compleanno aveva ricevuto anche gli auguri della sindaca Chiara Appendino. «Ci ha dato dimostrazione di coraggio - racconta la figlia Grazia - Diceva sempre di credere nei sogni. Che la vecchiaia avvizzisce solo la pelle, ma non l’animo. Era un maestro, non solo di scuola, ma anche di vita».

Il suo segreto? Sino a qualche anno fa la sua giornata cominciava sulla cyclette e con una buona colazione a base di frutta. «Sosteneva che bisognasse affrontare ogni giornata e ogni difficoltà con grinta - aggiunge la figlia - Un messaggio che era solito ripetere anche ai suoi nipoti».

L'uomo il 16 maggio scorso per il suo compleanno aveva espresso il desiderio di tornare a vedere la sua isola e il presidente Musumeci lo aveva invitato a tornare in Sicilia per una settimana di vacanza, ospite della Regione Siciliana. Ma purtroppo Salvatore non ce l'ha fatta a coronare il suo sogno.