Ferita nell'eruzione dello Stromboli, in salvo Camilla, asina guida

Eolie - Si chiama Camilla, ha otto anni e fa la guida turistica. Segni particolari: è un'asinella. Era rimasta ferita durante l'eruzione dello Stromboli, il 3 luglio scorso e da ieri Camilla è stata trasferita a Lipari. A Ginostra era stata curata dalla veterinaria Christine Berart, e seguita dai volontari dell'Enpa e anche di Legambiente.

Il trasferimento è avvenuto ieri con il traghetto ex Ngi, della Siremar. Camilla va in un ranch in buona compagnia di altri asinelli, a Lipari, di proprietà del locale presidente di Legambiente, Luis Mazza.