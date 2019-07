Incidente mortale a Vittoria, un bambino morto, un altro grave

Vittoria- Due cuginetti di 11 e 12 anni, Simone e Alessio, sono stati travolti da un'auto pirata. Uno di loro è morto, l'altro rischia di perdere entrambi gli arti inferiori. I due cuginetti erano seduti sull'uscio di casa quando una Jeep Renegade con a bordo il pirata della strada li avrebbe travolti, fuggendo. Nel tremendo impatto sono stati tranciati gli arti dei bambini. Scene raccappricianti sarebbero apparse ai soccorritori che si sono visti davanti una scena agghiacciante.

La tragedia è evvenuta poco dopo le 21,30 in via 4 aprile, angolo con via Gaeta. La polizia sarebbe sulle tracce del pirata.

Notizia in aggiornamento