Bambini falciati, è morto anche Simone

Messina- Mentre era in corso il funerale di Alessio D’Antonio è arrivata la notizia della morte del cuginetto Simone.

È morto anche il piccolo Simone D'Antonio, che insieme al cugino Alessio era stato falciato a Vittoria, dal suv guidato da Rosario Greco, al volante sotto effetto di alcol e cocaina. Il bimbo era ricoverato al Policlinico di Messina, gli erano state amputate le gambe. L'annuncio l'ha dato il commissario prefettizio Filippo Dispenza.

Il bambino era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale del policlinico di Messina. «Al suo arrivo avevamo già giudicato le sue condizioni gravissime. Abbiamo tentato in tutti i modi di salvarlo, ma ogni terapia non è bastata a farlo rimanere in vita. Siamo rammaricati», afferma Eloise Gitto, direttrice del reparto.