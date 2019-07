Modica, come Pieraccioni, non pagano il conto in pizzeria

Modica - Come nel film "I laureati" di Leonardo Pieraccioni, cosumano, non pagano il conto e vengono inseguiti dai camerieri.

E' successo in una famosa pizzeria del centro storico di Modica. Quattro avventori hanno preso il tavolo, hanno ordinato quattro pizze, birra e hanno consumato una cena completa.

A un certo punto i quattro hanno deciso di svignarsela senza pagare il conto, si sono alzati repentinamente dal tavolo e si sono dati alla fuga. Se ne è accorto un cameriere che li ha inseguiti chiamando alle armi gli altri colleghi.

Dopo qualche centinaio di metri i quattro ladri di pizza sono stati raggiunti ma non acchiappati. Tre l'hanno fatta franca, un quarto, per la forte corsa ha vomitato per strada. E' stato preso e ricondotto in pizzeria. Ha pagato per tutti e quattro, e si è pure sentito male, vomitando per strada la cena rubata.