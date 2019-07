Il mal di pancia di Ciccio Sultano. Lascia le Soste di Ulisse

Ciccio Sultano lascia le Soste di Ulisse, l'associazione fondanta nel 2002, che raggruppa tra i cuochi, i ristoratori e gli albergatori migliori della Sicilia.

"Mi sto dedicando all'internazionalizzazione del mio brand. Con 4, 5 punti ristoro da gestire, è impossibile dedicare tempo anche all'associazione. E io non voglio essere solo un nome scritto su una guida, ma anche un socio attivo e propositivo per questa associazione che reputo molto importante", dichiara lo chef bistellato de Il Duomo di Ragusa a Cronache di Gusto.

"Non è una scelta definitiva - spiega Sultano - ma un arrivederci. Una pausa da Le Soste di due, tre anni. Poi ci rivedremo sicuramente".

Sultano era stato presidente de Le Soste fino alla fine del 2017.

“Dispiace molto a me e a tutti gli associati de Le Soste di Ulisse perdere un socio storico come Ciccio Sultano con il suo ristorante Duomo a Ragusa Ibla - spiega Pino Cuttaia, attuale presidente delle Soste - Rispettiamo le sue motivazioni e gli auguriamo tutto il meglio. L’associazione, con i suoi 46 associati ad oggi, porterà avanti con impegno il suo programma di valorizzazione dell’immenso patrimonio della Sicilia e resterà sempre disponibile a valutare richieste e ad accogliere nuovi soci e partner in campo enogastronomico e dell’hôtellerie nei territori più suggestivi dell’Isola. Ristoranti gourmet, charming hotel, cantine e pasticcerie storiche come ambasciatrici delle eccellenze siciliane”.