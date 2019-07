Pozzallo - E' successo domenica pomeriggio, giorno in cui al litoranea Pozzallo-Pachino è affastellata di auto parcheggiata in doppia fila, fino a diventare strada a una sola corsia, per via della gente che va a mare.

Uno squilibrato ha preso a lanciare pietre contro i parabrezza delle auto in transito. L'uomo è stato bloccato dopo che ha distrutto il parabrezza di una Citroen.