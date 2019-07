Alberto Angela prepara la nuova puntata di Meraviglie nel ragusano. FOTO

Chiaramonte Gulfi - E' in partenza per Aquleia, Alberto Angela, dove il 26 luglio riceverà un premio, ma da qualche giorno compie sopralluoghi in Sicilia con la troupe di "Meraviglie", in onda su Rai Uno, alla ricerca di luoghi da scoprire e raccontare.

Ieri il conduttore televisivo è stato a Chiaramonte Gulfi, e precisamente a Villa Fegotto, dove aveva girato circa 8 anni fa, nelle cantine, per mostrare il frantoio e le botti del vino. In precedenza aveva fatto altri sopralluoghi a palazzo Ganci, a Valguarnera. Tornerà nel ragusano nei prossimi giorni, dopo la tappa in Friuli, per definire le location della nuova puntata della sua trasmissione di divulgazione culturale.