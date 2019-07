Alitalia cancella voli per la Sicilia, ecco quali

In vista dello sciopero del trasporto aereo di domani 26 luglio, dalle 10 alle 14 di venerdì 26 luglio, Alitalia ha attivato un piano straordinario e cancellato 113 voli. Lo comunica compagnia sul proprio sito, dove pubblica la lista dei voli cancellati. Il piano straordinario «prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali» per riprenotare i viaggiatori coinvolti, spiega la compagnia, precisando che «si prevede che il 60% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 26 luglio».

I VOLI CANCELLATI

Alitalia ha inoltre invitato tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 26 luglio dalle ore 10 alle 14 a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare il 26 luglio - spiega ancora la compagnia -, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 2 agosto. Alitalia ricorda infine che dal 27 luglio al 27 ottobre è prevista la chiusura straordinaria dell’aeroporto di Milano Linate per lavori alla pista: durante questo periodo i passeggeri Alitalia potranno volare da e per gli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio al Serio.