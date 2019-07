Vanity Fair: Il Val di Noto: perla segreta della Sicilia

E' stato pubblicato su Vanity Fair Francia un lungo reportage sul Val di Noto come destinazione turistica non convenzionale per chi vuole scoprire la Sicilia segreta.

"C'è un numero impressionante di negozi di antiquariato per una città di queste dimensioni -scive l'inviato-. Chiusi nelle ore più calde della giornata, prendono vita quando cade la giornata, e le terrazze si riempiono e i venditori vendono frutta e verdura. Intorno alla città, le piantagioni di ulivi o di mandorle e le tonnare forniscono la materia prima per una gastronomia isolana tanto ricca quanto unica".

Il racconto qui.