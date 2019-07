Ragazza 25enne modicana ubriaca alla guida. Evviva

Modica - Denunciata una giovane modicana di 25 anni trovata positiva all’alcol ed alle droghe e ritirate tre patenti per eccesso di velocità sulla Modica Scicli.

La donna aveva causato un incidente autonomo sulla Modica Ispica, avvenuto settimane addietro; sul momento, a seguito dell’intervento della pattuglia, venne trovata con un tasso alcolemico pari a 1,88 (superiore a 0,80 è di natura penale); in relazione alla sintomatologia venne sottoposta anche ai test sull’uso di droghe, il cui esito tossicologico è pervenuto nei giorni scorsi, evidenziando che la predetta aveva fatto uso anche di Cocaina. A seguito di ciò, in data odierna, è stata inoltrato un seguito di informativa alla Procura della Repubblica di Ragusa.

Per quanto riguarda i servizi nella zona del Comune di Modica, effettuati su impulso del Prefetto di Ragusa, stamattina personale della Polizia Stradale ha effettuato dei servizi di rilevamento della velocità con il Telelaser sulla SP 42 Modica – Scicli che hanno visto la contestazione di 4 verbali per eccesso di velocità (2 sciclitani e 2 extracomunitari residenti a Scicli), tre dei quali hanno visto il ritiro delle patenti in quanto i conducenti avevano superato di oltre 40 km orari il limite previsto per quella strada, che è di 50 km orari.