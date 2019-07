Elio e le sue stori divertenti a Punta Secca

Santa Croce Camerina - Ironia e riflessione, leggerezza e amicizia. Venerdì sera a Punta Secca l’anteprima di Libri d’aMare ha dato il via alla quinta edizione della rassegna letteraria di Punta Secca. Sul palco con il direttore editoriale Domenico Occhipinti, Elio (di Elio e le storie tese) e Franco Losi, autori di Uaired, brillante commedia che esplora il mondo digitale raccontando le vicende degli Uaired, extraterrestri molto particolari in cui si imbattono due amici dell’Oltrepò Pavese. Amici come Elio e Franco Losi che hanno intrattenuto con battute, aneddoti e argomenti futuristici, il folto pubblico intervenuto in Piazza Torre.

Una anteprima volutamente spiazzante, perfetta per lanciare la rassegna ufficiale che si svolgerà dal 6 al 9 agosto. Soddisfazione anche da parte del direttore organizzativo Christian Recca che ricorda anche la conferma e il potenziamento dei laboratori per bambini che si svolgeranno nei pomeriggi agostani della rassegna. L’edizione che celebra i cinque anni di Libri d’aMare si è aperta al meglio e i nomi dei prossimi ospiti (Peppino Mazzotta, Simona Lo Iacono, Nadia Terranova e Salvo Toscano) sono un buon presupposto per una rassegna da ricordare.