Forti venti di burrasca in arrivo in Sicilia

La perturbazione che sta attraversando l’Italia continua a provocare condizioni di maltempo, con precipitazioni anche temporalesche, al Centro-Nord, seppure in graduale attenuazione, e forti venti sulle regioni centro-meridionali: lo rende noto la Protezione Civile, secondo la quale a partire da questa sera venti forti o di burrasca interesseranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e possibili mareggiate lungo le coste.

Da lunedì 29 luglio le temperature saranno in ulteriore calo all’estremo Sud e in Sicilia, mentre subiranno un aumento nel resto del Paese. Da mercoledì però si avrà una nuova espansione dell’anticiclone africano verso le regioni centro-meridionali dove, di conseguenza, il caldo tornerà ad intensificarsi notevolmente. Le regioni più direttamente investite da questa nuova fiammata africana potrebbero essere quelle meridionali e le Isole maggiori dove tra giovedì e venerdì si potrebbero diffusamente toccare i 40 gradi, con picchi localmente anche superiori su Sicilia e Sardegna. Le regioni settentrionali invece rimarranno ai margini di questa bolla rovente e risentiranno di infiltrazioni di aria umida atlantica che manterranno l’atmosfera a tratti instabile. Al Nord il caldo sarà di conseguenza più contenuto e non si dovrebbe quasi mai andare oltre i 31-32 gradi.